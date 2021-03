Un componente dello staff di Irama è risultato positivo al Covid a Sanremo: il cantante è in isolamento fiduciario in attesa dei risultati del tampone, al suo posto Noemi.

Primo grande problema per Sanremo 2021. Un componente dello staff di Irama è risultato positivo al tampone antigenico. In attesa dei risultati del tampone molecolare cui si è subito sottoposto il cantante, la sua esibizione è slittata da domani. Al suo posto nella prima serata della kermesse ci sarà Noemi. Lo riferisce la Rai attraverso il suo sito ufficiale.

Irama in isolamento a Sanremo 2021

Dopo la positività di un membro degli Extraliscio, caso poi rientrato negli scorsi giorni, e dopo i vari problemi di Covid che hanno riguardato alcuni membri dell’orchestra, adesso è un componente dello staff di un cantante in gara, Irama, ad essere risultato positivo.

Irama

Si attendono nelle prossime ore i risultati del test molecolare per il giovane cantautore, che a questo punto dovrebbe esibirsi al posto della cantante romana tra i 13 Big della seconda serata della kermesse. Il rischio di un forfait è però alto.

Sanremo 2021: Irama a rischio esclusione?

L’eventualità di un contagio per i concorrenti in gara era stata presa in considerazione dagli organizzatori nei mesi che hanno preceduto il Festival. Già in conferenza stampa era stato chiarito che, in caso di positività al Covid o isolamento fiduciario prolungato, gli artisti in gara avrebbero dovuto essere esclusi dalla kermesse per causa di forza maggiore.

Al momento dunque la posizione di Irama risulta seriamente a rischio. Ricordiamo che il cantautore è in gara con il brano La genesi del tuo colore. Di seguito il suo ultimo post su Instagram finora: