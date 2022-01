Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare: il nuovo album del cantautore di Carrara dopo Sanremo 2022.

Nuovi progetti all’orizzonte per Irama. Dopo il Festival di Sanremo 2022, quello che gli restituirà tutte le emozioni sottrattegli lo scorso anno dal Covid, il cantautore toscano ripartirà con un album nuovo di zecca. Lo ha annunciato lo stesso artista attraverso un video pubblicato sui social. Una clip che ha mandato in visibilio i suoi fan, diventando subito virale tra tutte le persone che lo seguono con passione e che amano la sua musica. Il nuovo album, il quarto della sua carriera, s’intitola Il giorno in cui ho smesso di pensare. Ecco tutti i dettagli già resi noti.

Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare: il nuovo album

Sul palco dell’Ariston, dopo la partecipazione dello scorso anno con La genesi del tuo colore, il cantante presenterà Ovunque sarai, una ballata emozionante scritta con la collaborazione di Giulio Nenna, Pablo Miguel Lombroni Capalbo e Vincenzo Luca Faraone.

Irama

L’album vedrà la luce a tre settimane dal termine del Festival. Una kermesse che, mai come quest’anno, lo vede tra i favoriti per la vittoria finale, se non in prima fila, almeno in seconda. La data di uscita da segnare con circoletto rosso sul calendario è il 25 febbraio.

Di seguito la sua presentazione nella clip pubblicata su Instagram: “La verità è che non ho mai avuto paura di schiantarmi. Non una lacrima, non una parola, non un gesto per favore. Non cercare di afferrarmi, non ho bisogno del tuo aiuto. Ho strappato la mia pelle per trovare la mia vera carne, quello che sono realmente. Per rinascere a volte devi spegnere la luce all’universo. Io l’ho fatto e, credimi, i mostri non sono quelli del buio. Guardo il sole che spacca l’orizzonte, la mia ombra che è sempre più vicina alla strada, è giorno: il giorno in cui ho smesso di pensare“.

Irama fermato dal Covid a Sanremo 2021

Filippo Fanti, classe 1995, è stato il primo artista sanremese a essere colpito dal Covid. Non direttamente, ma nei fatti. L’artista nel 2021 è stato infatti fermato lo scorso anno da un contatto con un positivo tra i ragazzi del suo staff. Un contatto che lo ha costretto all’isolamento e a partecipare all’evento solo tramite il video delle prove. Una sfortuna grande per il cantautore, che ha comunque raggiunto il quinto posto togliendosi una grande soddisfazione.

Di seguito il video della sua La genesi del tuo colore: