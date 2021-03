Irama per fortuna non è stato squalificato dal Festival di Sanremo, nonostante il protocollo di sicurezza lo prevedesse, perché la sua canzone, La Genesi Del Tuo Colore, è oggettivamente una bomba.

Costretto a stare in quarantena a causa della positività al CoronaVirus di un paio di suoi collaboratori, Irama ha potuto partecipare ugualmente alla kermesse canora concorrendo con la performance registrata in occasione delle prove generali.

“Sto bene, sono negativo, non ho nessun sintomo, ma voglio mandare un abbraccio forte ed un augurio alle persone intorno a me che sono state coinvolte in questa situazione che ha causato tutto, spero che si riprendano presto”.

Irama ha poi aggiunto:

“Voglio ringraziare fortemente Amadeus e la Rai per avermi permesso di partecipare ugualmente al Festival di Sanremo, non sarò in diretta, ma sarà mandata in onda un video di una prova generale. Sono triste, dietro una prova ci sono mesi di lavoro. E’ una prova, mancherà tutto l’aspetto visivo ed il look”.

Irama balla su Instagram dalla sua camera d’hotel

Durante la puntata del Festival di Sanremo – mentre Amadeus ha mandato in onda l’esibizione registrata di Irama – il cantante ha tenuto una diretta su Instagram dove riprendeva un po’ la tv ed un po’ se stesso intento a ballare.

“Avrei voluto viverlo, avrei potuto, ma purtroppo non dipende da me e lo capisco, va bene così, grazie per l’amore”.

Umanamente mi dispiace molto per lui, ma ecco la sua performance registrata in occasione delle prove generali (e mandata in onda) ed il video ufficiale:

Poverino Irama però, mi dispiace molto #Sanremo2021 — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 4, 2021