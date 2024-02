Irama è single, ha chiuso con Khady Gueye: le parole di lei

Irama è tornato single. La sua storia con Khady Gueye – che risale alla scorsa estate – è terminata e lo ha fatto sapere la modella smentendo una sua vecchia intervista che ora, con l’hype del Festival di Sanremo, è tornata virale.

“Irama, la fidanzata Khady Gueye manda un messaggio: «Voglio diventare mamma entro 3 anni». Un colpo di fulmine, una storia importante dopo tanta sofferenza. Ora vorrebbe diventare mamma”.

L’articolo è stato pubblicato dal settimanale DiPiù e condiviso da Deianira Marzano su Instagram ottenendo pure una risposta dalla diretta interessata. Come da titolo, Khady Gueye non solo ha smentito di voler un figlio da Irama, ma ha pure annunciato che non è più la sua fidanzata.

“Ciao, guarda ho visto che hai ripubblicato il giornale lo non sono la fidanzata di irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista; Sto già prendendo provvedimenti a riguardo Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa soprattuto perché non sono cose veritiere. Lui ha la sua vita io ho la mia non è la prima volta che mi associate a lui non stiamo insieme”.

Irama e Khady Gueye, l’articolo della scorsa estate