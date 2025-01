IRAMA: Concerto all’Arena di Verona in Ottobre dopo Sanremo [Info e Biglietti]

Irama tornerà in concerto all’Arena di Verona il 2 ottobre. L’artista parteciperà anche alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, dove presenterà il brano “Lentamente”. Questo concerto all’Arena offrirà l’opportunità di rivivere i successi della sua carriera, che include 53 dischi di Platino e 4 d’Oro, con oltre 2,5 miliardi di streaming. I biglietti per l’evento saranno in vendita su vivoconcerti.com a partire dal 22 gennaio alle 14.00 e presso i punti vendita autorizzati dal 27 gennaio alla stessa ora.

In aggiunta, Irama si esibirà a maggio all’Unipol Arena di Assago, il 21 e 23 maggio, con quest’ultima data già sold out. Inoltre, sarà presente a Roma il 22 luglio al Rock in Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle. Il brano “Lentamente”, che sarà presentato al Festival, è stato scritto in collaborazione con Blanco e Michelangelo, quest’ultimo anche produttore del brano. Irama lo descrive come una canzone che esplora un amore difficile, con un testo diretto e trasparente.

INFO & BIGLIETTI:

– 21 e 23 MAGGIO | MILANO @UNIPOL FORUM DI ASSAGO

– 22 LUGLIO | ROMA @ROCK IN ROMA ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

– 2 OTTOBRE | VERONA @ARENA

Per ulteriori dettagli e per acquistare i biglietti, si possono visitare i profili social dell’artista su Instagram e TikTok.