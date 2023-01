iPratico a Sigep con tutte le sue novità: da pagamenti digitali a scontrino smart

– Torna nuovamente a Sigep Rimini, il salone internazionale del gelato, pasticceria, cioccolato, caffè e dei prodotti e servizi per l’ospitalità professionale, iPratico, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali native Apple, leader italiano degli ePOS per il settore Ho.Re.Ca. è stata la prima al mondo nel 2010 a presentare una soluzione gestionale per le attività di ristorazione interamente sviluppata su iPhone.

iPratico, a Sigep Rimini dal 21 al 25 gennaio 2023, presenta le sue ultime novità dedicate ai temi di maggior interesse del momento, come i pagamenti digitali e i documenti fiscali dematerializzati. Con la crescita record dei pagamenti digitali registrata durante e dopo la pandemia abbiamo assistito allo storico sorpasso degli strumenti elettronici sul contante, nelle scelte di pagamento degli italiani. Maggiore sicurezza e comodità sono i motivi che portano sempre più il consumatore a preferire il pagamento con gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, piuttosto che con il caro vecchio contante.

Ma la tecnologia non è tutto, nella valutazione complessiva del livello di soddisfazione dell’esperienza fuori casa, il servizio pesa quasi quanto la qualità del cibo e all’interno della percezione della qualità del servizio il momento del pagamento è quello che ha un peso maggiore nella customer experience che verrà ricordata. Per questo motivo lo strumento tecnologico non è sufficiente, ma deve essere integrato in una soluzione più ampia capace di fornire un servizio completo con al centro i bisogni del cliente.

La soddisfazione del cliente deve essere al primo posto ecco perché le soluzioni iPratico permettono di pagare dall’ordine online per una consegna a domicilio o asporto, in cassa, ai totem per il pre-order o comodamente dal tavolo inquadrando un Qr code con interfacce utenti semplici ed intuitive capaci di guidare l’utente a saldare il conto in modo veloce e comodo.

Per l’azienda altrettanto importante è la sicurezza e per questo motivo iPratico ha deciso di stringere una partnership con Worldline leader europeo, quarto player a livello mondiale nei servizi di pagamento caratterizzati dai più alti standard di sicurezza, innovazione e personalizzazione che si esprimono in soluzioni tecnologicamente avanzate per un’esperienza di acquisto integrata, fluida e immersiva.

“Abbiamo una particolare attenzione per la customer experience – ha commentato Stefano Calderano AD Worldline Merchant Services Italia – e le nostre soluzioni sono tali da avere la massima considerazione su come i clienti utilizzano la tecnologia. Sviluppiamo i nostri prodotti dando particolare rilevanza a velocità, trasparenza e sicurezza. I nostri consistenti investimenti nello sviluppo tecnologico, resi possibili dall’appartenenza a una Società leader a livello internazionale, ci consentono di poter fornire ai nostri partner soluzioni molto avanzate”.

Altro tema di attualità per chi gestisce un’attività di ristorazione sono i documenti fiscali perché anche la pubblica amministrazione pur essendo notoriamente lenta ad aggiornare i suoi processi amministrativi, negli ultimi anni prima introducendo la fattura elettronica e poi i registratori telematici ha compiuto un notevole balzo in avanti semplificando le comunicazioni fra aziende e fisco.

Da ultimo l’Agenzia delle Entrate ha omologato una nuova forma di certificazione dei corrispettivi, lo scontrino digitale, si tratta della possibilità di non dover stampare uno scontrino cartaceo, bensì di poterlo consegnare al cliente in forma appunto digitale. Anche in questa novità è possibile cogliere importanti opportunità, così grazie alle sue soluzioni di pagamento, iPratico fornisce ai gestori la possibilità non soltanto di risparmiare il costo della carta, ma soprattutto l’occasione di semplificare e velocizzare le operazioni di riscossione dei conti, fornendo un’immagine moderna ed organizzata, fidelizzando la clientela.

Grazie ad EatUp di iPratico il cameriere potrà incassare il conto direttamente al tavolo inviando al cliente con il suo iPad lo scontrino digitale o la fattura elettronica via mail, whatsapp o sms, ma anche lo stesso cliente potrebbe fare l’ordine in autonomia, pagare il conto con il suo smartphone inquadrando un Qr code posizionato sul tavolo e ricevere automaticamente lo scontrino digitale o la fattura elettronica direttamente nel suo programma fedeltà del locale.

Per lo sviluppo di questa nuova funzione iPratico si è avvalsa del supporto del partner tecnologico Epson, leader mondiale nelle tecnologie per la stampa e primo gruppo ad omologare lo scontrino digitale in Italia.

“Scontrino smart è l’innovativa soluzione di Epson per emettere in tutta sicurezza gli scontrini digitali direttamente dal tuo registratore telematico” ha dichiarato Camillo Radaelli Head of Sales Business Systems di Epson Italia. “I vantaggi? I retailer che lo utilizzano hanno visto ridursi del 50% il consumo della carta in poche settimane, producendo un importate contributo alla sostenibilità ambientale. In più lo scontrino digitale può diventare un veicolo efficace per comunicare novità, servizi e offerte personalizzate ai propri clienti”.

Ispirandosi all’App Salute di Apple, FitBiz è il nuovo personal trainer delle attività di ristorazione, interviene stimolando e incentivando ogni operatore del locale durante il loro turno di lavoro, dal cameriere al cassiere, fino al barista, su obbiettivi prefissati basati sulle performance ottenute analizzando i dati storici, grazie ad un potente motore di intelligenza artificiale.

Il cameriere ad esempio, riceverà notifiche sull’andamento delle vendite come questa: “Complimenti! Oggi hai superato il tuo scontrino medio, continua così”. Per chi invece ha la responsabilità che i conti tornino, FitBiz notificherà il raggiungimento del Break-even point del giorno, settimana, mese, anno.

“Credo che negli ultimi tempi termini come innovativo, rivoluzionario e sinonimi vari, siano entrati nella comunicazione pubblicitaria di qualunque prodotto – ha commentato Domenico Palmisani AD iPratico – tanto che non si capisce più cosa sia effettivamente innovativo e rivoluzionario visto che tutti dicono di esserlo, così come il termine completo viene utilizzato da tutti coloro che pubblicizzano soluzioni gestionali. Noi di iPratico al contrario spieghiamo ai nostri clienti che le nostre soluzioni sono incomplete e come questo per noi rappresenti un importante valore aggiunto”.

Nel mondo dell’informatica infatti si dice che quando un software è completo, significa che è obsoleto.