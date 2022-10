Ippopotami, ecco perché potrebbero rientrare tra gli animali a rischio estinzione

Ippopotamo, questa specie animale potrebbe essere in pericolo, si comincia a parlare di rischio estinzione: ecco perché

L’ippopotamo, grosso mammifero erbivoro originario dell‘Africa centro-meridionale, è ufficialmente diventata una delle specie più a rischio di tutte. La motivazione? Il commercio e il bracconaggio (solo qualche tempo fa ci eravamo soffermati ad approfondire l’argomento e il significato di questo termine). Ebbene si, la sua esistenza potrebbe essere in grave pericolo per via della vendita di zanne, pelli, perfino denti e chi più ne ha ne metta….

Pensate che, dal 14 al 25 novembre è stata richiesta la cosiddetta CITIES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione), a Panama, una conferenza per discutere di questa importante e delicatissima situazione.

Purtroppo, il problema non si pone soltanto per gli ippopotami, infatti la lista è lunghissima. Rientrano molti altri animali, come ad esempio: squali, rane di vetro, elefanti africani, leopardi ecc…

Ippopotami, com’è la situazione attualmente e cosa si ha in mente di fare

Fino a 184 paesi membri dovranno ragionare e trovare una soluzione per risolvere questo problema ormai diventato globale. A parlare in particolare modo dell’attuale condizione degli ippopotami è il direttore dei Wildlife programs, Adam Peyman:

“Gli ippopotami sono considerati una specie iconica dell’Africa, eppure l’entità del commercio internazionale delle loro parti del corpo e dei prodotti che ne derivano, come zanne, denti, pelli, teschi e trofei, è sconvolgente. La vendita di parti di animali, insieme ad altre minacce che gravano sugli ippopotami, li sta spingendo sull’orlo dell’estinzione”

Tuttavia, se dobbiamo dirla proprio tutta, non sarebbe solo l’uomo la causa della loro probabile e futura estinzione. Infatti, come al solito, pure in questo caso potrebbe avere anche una parte di ‘colpa’ l’ambiente, o meglio, il cambiamento climatico.

Bisogna tenere in considerazione tutti i dati per capire com’è la situazione oggi: in 20 anni la loro presenza è diminuita davvero tanto, attualmente si trovano soltanto 130.000 esemplari nei fiumi africani. Quindi, la situazione non è proprio delle migliori…

C’è bisogno di acqua dolce per farli sopravvivere e al momento anche questa, sta diventando una risorsa sempre più difficile da reperire. Alla luce di tutto questo bisogna agire, iniziando dall’incontro CITIES che avverrà a brevissimo. Sappiate che, qualora le proposte (tra cui quella di inserire gli ippopotami tra le specie a rischio) venisse accettata, ecco che scatterebbe subito il divieto del commercio a livello mondiale. Ed è esattamente tutto ciò che ci auguriamo….

Irene Forte