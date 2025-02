Ipotesi di sconvocazione della seduta o scheda bianca

C’è forte scetticismo sull’elezione dei quattro giudici mancanti della Corte Costituzionale, con possibilità che la seduta comune del Parlamento, prevista per giovedì alle 9:30, venga sconvocata. Se si terrà, si prevede una fumata nera, con voti bianchi da parte di senatori e deputati. Le negoziazioni sui nomi da proporre per sostituire i giudici usciti, tra cui Silvana Sciarra, richiedono più tempo e sono complicate da uno scontro politico in corso. Un’accelerazione improvvisa sembra improbabile, e si prevede una nuova convocazione parlamentare tra 15 giorni.

Le forze politiche non rispondono all’appello del Presidente Sergio Mattarella di ripristinare il plenum della Corte, né agli inviti del presidente della Corte Giovanni Amoroso. Si è trovata una certa certezza solo per i nomi di Francesco Saverio Marini di Fdi e Massimo Luciani del Pd, mentre il candidato di Forza Italia sarà un uomo. La possibilità di una donna è stata esclusa. La leadership di Forza Italia ha in mano una terna maschile, ma le due terne relative al candidato tecnico/indipendente, fondamentale per il processo, sono ancora in fase di discussione.

Nella storia della Repubblica, i nomi sono sempre stati scelti dai partiti e mai in modo condiviso, complicando ulteriormente le trattative. La formula proposta, 2+1+1, bloccando l’intero processo, ha portato al rifiuto di procedere con le elezioni dei giuristi di Fdi, Fi e Pd separatamente. Questo rimpallo di responsabilità sta rendendo difficile arrivare a una conclusione, con molti che sembra preferiscano rimandare la questione.