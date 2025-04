Ipotesi di decesso: tra omicidio e overdose

La morte di Sophie Nyweide, attrice statunitense di 24 anni, avvenuta il 14 aprile a Bennington, Vermont, rimane avvolta nel mistero. Trovata senza vita sulla riva di un fiume, l’autopsia non ha ancora rivelato la causa esatta del decesso; si attendono i risultati degli esami tossicologici. Era incinta al momento della sua morte, secondo quanto riportato da Tmz.

Le indagini da parte della polizia sono in corso, ma a dieci giorni dagli eventi, non si hanno ancora certezze. La madre di Sophie, l’ex attrice Shelly Gibson, ha dichiarato che la figlia faceva uso di droghe. Si sa che Sophie era in compagnia di altre persone al momento della sua morte, incluso un uomo con cui è stata interrogata la polizia, senza considerararlo un sospettato. Nonostante l’ipotesi di omicidio non sia stata esclusa dagli investigatori, la pista principale sembra suggerire un’overdose non intenzionale.

Nata l’8 luglio 2000 a Burlington, Sophie aveva iniziato la sua carriera nel 2009 con il film “Mammoth”. Ha recitato in diversi film di successo, tra cui “I numeri dell’amore” del 2010, “Il matrimonio di mia sorella” di Noah Baumbach e “Noah” del 2014. La sua prematura scomparsa ha suscitato un grande interesse e preoccupazione nel mondo del cinema, evidenziando le complessità e i rischi legati alla vita di giovani attori.