iPhone sopravvive a una caduta da 4 mila metri: il video

Lo skydiver Hatton Smith ha pubblicato su TikTok il video di un lancio, senza rendersi conto che il suo iPhone era rimasto in tasca e si è liberato pochi minuti dopo il lancio dall’aereo, volando per più di 4 mila metri a una velocità media di 160 km orari. Sorprendentemente, una volta a terra il telefono si accende e funziona senza alcun problema. Nessun miracolo o indistruttibilità assoluta del telefono della Mela, che in questo caso aveva una cover resistente ed è caduto in un’area fangosa, senza rocce o terreno solido. Se le cose fossero andate diversamente, è molto probabile che lo smartphone non avrebbe retto altrettanto bene un impatto del genere. Si tratta comunque del lancio più in alto mai registrato per un telefono, visto che il precedente era un test condotto sotto i 13 mila piedi. Il video di Smith è stato del tutto casuale, e non era voluto che il telefono cadesse in quel modo da quella altezza.

