iPhone SE 4: ultime novità sul prezzo

Stando alle più recenti indiscrezioni, il prezzo dell’iPhone SE 4 potrebbe superare quello dell’attuale modello, l’iPhone SE 3, ma rimarrà nel complesso accessibile. Secondo il leaker yeux1122, il prezzo dovrebbe restare sotto i 500 dollari negli Stati Uniti, con un incremento del 16-17% rispetto al modello precedente. In Italia, il prezzo si posizionerebbe intorno ai 600 euro. Considerando il modello da 128GB dell’iPhone SE 3, attualmente in vendita a 549 euro, il nuovo iPhone SE 4 potrebbe avvicinarsi a tale fascia di prezzo, giustificando così un lieve ma significativo aumento.

La data di lancio è prevista per marzo 2025, e il prezzo iniziale stimato rappresenterebbe la strategia di Apple per mantenere la competitività nel mercato degli smartphone entry-level. I costi finali varieranno a seconda della capacità di archiviazione scelta. Si prevede che la versione base dell’iPhone SE 4 sia dotata di 128GB di memoria, un fattore che migliorerebbe il rapporto prezzo/prestazioni, rendendo l’acquisto più allettante.

Tuttavia, i costi dell’iPhone SE 4 non saranno uniformi a livello globale; variabili economiche come i tassi di cambio influenzeranno i prezzi in ogni nazione. In Corea del Sud, il prezzo di partenza potrebbe superare gli 800.000 won (circa 522 euro), un aumento significativo rispetto al modello attuale, che parte da 650.000 won (circa 425 euro). Pertanto, sarà importante considerare il contesto economico locale, poiché utenti da diverse nazioni potrebbero sopportare costi molto differenti, nonostante l’intento di Apple di mantenere prezzi competitivi.

Il nuovo iPhone SE 4 potrebbe anche segnare un cambiamento significativo nel design della gamma SE, adottando standard più moderni. Si prevede l’abbandono del Touch ID a favore del Face ID, con un design simile a quello dell’iPhone 14. Inoltre, il dispositivo dovrebbe includere un chip Apple dedicato per Wi-Fi e 5G, il che potrebbe ridurre i costi di produzione per Apple e potenzialmente beneficiare i consumatori. Resta da vedere se queste ottimizzazioni si tradurranno in un prezzo finale più contenuto per il pubblico.