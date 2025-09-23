iPhone pieghevole: l’innovazione tecnologica di Apple

Apple sta sviluppando il suo primo iPhone pieghevole, previsto per il 2026, con una scocca in titanio e uno spessore ridotto a 4,5 mm quando è aperto. Nonostante l’innovazione, il prezzo si stima intorno ai 2.000 dollari, il doppio rispetto all’iPhone Air, il che potrebbe limitare la sua diffusione.

Dopo il lancio degli iPhone 17, Apple concentra l’attenzione sul prossimo modello pieghevole, che dovrebbe rappresentare una grande novità per l’azienda. La conferma di questo progetto è arrivata anche da Mark Gurman nella sua newsletter. Si ipotizza che lo smartphone possa avere un aspetto simile a due iPhone Air affiancati.

Il nuovo iPhone pieghevole potrebbe beneficiare delle tecnologie sviluppate per l’iPhone Air, risultando così sottile e resistente. Le informazioni attualmente disponibili sono limitate. Si prevede che da aperto lo smartphone avrà uno spessore di soli 4,5 mm e utilizzerà ampie porzioni di titanio, come nell’iPhone Air, per garantire una resistenza superiore.

Tuttavia, il prezzo elevato potrebbe essere un deterrente, con la versione base che costerebbe circa 2.000 dollari, molto più di quanto costi attualmente l’iPhone Air. Questo aspetto potrebbe influenzare negativamente le vendite, in modo simile a quanto già avvenuto con il visore Apple Vision Pro.

Inoltre, l’iPhone pieghevole dovrà affrontare la concorrenza interna, poiché gli utenti sono abituati agli smartphone tradizionali e potrebbero preferire i modelli Pro Max per un investimento di spesa simile. Altre dettagli sul progetto saranno rivelati nelle prossime settimane, con il debutto programmato per il 2026, quando dovrebbe essere presentato insieme agli iPhone 18.