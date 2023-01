iPhone, metà della produzione in India entro il 2027

Un nuovo report indica che nel 2027 fino alla metà di tutti gli iPhone prodotti da Apple potrebbero essere realizzati in India, con il 25% della produzione che si sposterà dalla Cina già a partire dal 2025. Il report, realizzato in Cina, evidenzia come i fornitori locali di componenti tech stiano già subendo le conseguenze della fuoriuscita di Apple dal paese, con il Vietnam che sarà una della altre nazioni a beneficiare dell’allontanamento di Apple dalla Cina. L’azienda di Cupertino è da diverso tempo impegnata infatti a ridurre la propria dipendenza dal gigante cinese, a causa anche e soprattutto della nuova ondata di lockdown che stanno rendendo molto difficile recuperare la crisi dei componenti che affligge il settore dell’hi-tech da tre anni. L’India è già diventata la seconda area di produzione di Apple per importanza: gli iPhone 14 vengono già assemblati in entrambe le nazioni. La produzione sarà simultanea anche per la linea iPhone 15, disponibile il prossimo autunno. Bloomberg stima che al momento il 2,27 per cento degli impianti di produzione di Apple sia in India, ma la percentuale è destinata a crescere vertiginosamente già nei prossimi mesi.