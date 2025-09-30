iPhone Fold e iPhone 18: attese novità tecnologiche in Italia

Apple ha recentemente presentato i nuovi iPhone 17, suscitando l’interesse degli utenti circa la convenienza dell’acquisto attuale rispetto all’attesa per i futuri modelli iPhone 18 e il nuovo iPhone Fold.

Nel 2026, è previsto il lancio dell’iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole di Apple. Questo dispositivo avrà un display esterno di 5,5 pollici e uno interno di 7,8 pollici, con Touch ID al posto del Face ID. Il prezzo dovrebbe essere superiore a quello del modello Pro Max, rendendo la scelta particolarmente importante per gli utenti.

Gli iPhone 18 Pro e Pro Max, attesi per il 2026, presenteranno significativi miglioramenti rispetto agli attuali modelli. Saranno dotati di un chip più veloce e di una RAM potenziata. Inoltre, il Face ID potrebbe essere integrato sotto il display, insieme a un’ottimizzazione della Dynamic Island e a un avanzamento nel comparto fotografico, inclusa l’introduzione di un nuovo teleobiettivo.

Per quanto riguarda l’iPhone 18, il lancio è previsto nel 2027, accompagnato anche da una versione 18e. Le novità rispetto all’iPhone 17 potrebbero essere minime, ma si prevede un incremento delle prestazioni, senza cambiamenti di design significativi.

Con l’arrivo costante di nuovi modelli, i recenti iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e l’inedito iPhone Air rappresentano ancora opzioni valide per chi necessita di un nuovo dispositivo. Coloro che sono soddisfatti del loro smartphone attuale potrebbero preferire aspettare le novità future.