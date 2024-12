iPhone e iOS 19: Modelli Compatibili con l’Aggiornamento

Secondo IPhoneSoft, i modelli di iPhone compatibili con l’aggiornamento a iOS 19 includeranno tutti quelli che hanno ricevuto iOS 18. Questa notizia è importante per i possessori di iPhone XS e iPhone XR, che, pur essendo datati sette anni, saranno inclusi negli aggiornamenti. Apple ha promesso un supporto software di almeno cinque anni, stabilendo un impegno a lungo termine, concentrandosi sulla sicurezza degli utenti e garantendo un utilizzo sicuro dei dispositivi.

L’elenco degli iPhone che riceveranno l’aggiornamento a iOS 19 comprende: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2a generazione), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Per quanto riguarda le novità previste, Apple potrebbe adottare un approccio graduale simile a quello di iOS 18. Innovazioni come l’integrazione di ChatGPT in Siri richiederanno tempo, con il colosso di Cupertino che punta su miglioramenti duraturi piuttosto che rilasci veloci. Sebbene i dettagli sui nuovi aggiornamenti non siano ancora definitivi, si prevede che iOS 19 includa ottimizzazioni per l’esperienza utente e aggiornamenti di sicurezza. Resta da vedere quali nuove funzionalità saranno effettivamente implementate e in quali tempistiche, dato che stabilità e sicurezza rimangono priorità per Apple.

In termini di supporto software, Apple ha storicamente mantenuto un impegno significativo, promettendo cinque anni di aggiornamenti. Tuttavia, ci sono differenze tra iPhone e iPad: i modelli di iPhone generalmente ricevono aggiornamenti più frequentemente e per periodi più lunghi. Per accedere a iPadOS 19, ad esempio, è necessario avere almeno un chip A12 Bionic, il che esclude alcuni modelli di iPad più vecchi. Inoltre, il supporto software per l’iPhone non si limita agli aggiornamenti del sistema operativo, ma include anche la sicurezza, essenziale per proteggere gli utenti. Apple si è dimostrata determinata a mantenere i propri clienti al sicuro, anche se alcune funzionalità innovative potrebbero non arrivare sui modelli più datati.