iPhone Air smontato: innovazione e design a confronto in Italia

Il recente smontaggio dell’iPhone Air svela una serie di scelte ingegneristiche innovative. Apple ha ripensato l’architettura del dispositivo per mantenerlo sottile, con uno spessore di 5,6 mm, evitando l’uso eccessivo di colla e incastri complessi.

Un elemento significativo del design è il “plateau” della fotocamera, una protuberanza che ospita parte della logic board. Questa disposizione ha permesso di creare spazio per una batteria più grande, protetta da un involucro in metallo, e ha migliorato la distribuzione delle sollecitazioni meccaniche durante le torsioni del dispositivo. In fase di test, il telaio in titanio ha dimostrato una buona resistenza.

Un’analisi del telaio senza componenti ha rivelato alcune vulnerabilità nei punti di giunzione in plastica pensati per ridurre le interferenze delle antenne. Senza una struttura interna rinforzante, il telaio tende a flettersi più facilmente. Ciò suggerisce che la solidità dell’iPhone Air dipende da un insieme di componenti, tra cui batteria e scheda, piuttosto che esclusivamente dal metallo.

La batteria è un altro punto controverso: coincide con quella del nuovo MagSafe Battery in termini di forma e capacità, ma l’efficienza di ricarica attraverso il trasferimento wireless è limitata. Inoltre, la riparabilità del dispositivo è sorprendentemente alta, grazie a scelte progettuali che facilitano l’accesso. Apple ha introdotto un display e un back glass facilmente rimovibili e una tecnica di adesivo per la batteria che si ammorbidisce con corrente a basso voltaggio, migliorando la manutenibilità.

Infine, la porta USB-C è realizzata in titanio tramite stampa 3D, risultando robusta e modulare, e si può sostituire senza dover smontare l’intero telefono. Questo approccio innovativo, insieme alla logic board dotata del chip A19 Pro, rende l’iPhone Air un dispositivo funzionale e resistente, mostrando un equilibrio efficace tra spessore e robustezza.