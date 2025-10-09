18.1 C
Roma
giovedì – 9 Ottobre 2025
Tecnologia

iPhone Air: il capolavoro tecnologico di Apple in Italia

Da StraNotizie
iPhone Air: il capolavoro tecnologico di Apple in Italia

L’iPhone Air rappresenta un notevole traguardo dell’ingegneria moderna. Con uno spessore di soli 5,6 millimetri, è il modello più leggero e sottile mai prodotto da Apple. Tenendolo in mano, la sua leggerezza si fa immediatamente notare e appare quasi sorprendente.

Nonostante la sua sottigliezza, il dispositivo è progettato per offrire elevata resistenza. La cornice è realizzata in titanio di grado 5, di cui l’80% è riciclato, e il telefono è stato testato per resistere a pressioni di fino a 60 chili senza deformazioni. Anche durante prove di flessibilità, l’iPhone Air ha mantenuto la sua struttura.

La maggior parte del retro è occupata dalla batteria, mentre nella parte superiore è presente un “plateau” rialzato che ospita la fotocamera, l’altoparlante e i chip di Apple. Questo design ingegneristico consente di raggruppare tutti i componenti essenziali in un’unica area. Per la prima volta, la porta USB-C è stata realizzata in titanio e stampata in 3D, il che la rende più piccola e resistente, contribuendo a una riduzione di oltre il 30% nell’uso di materiale.

Sui lati troviamo il tasto Azione e il tasto per il Controllo Fotocamera, oltre ai pulsanti di accensione e volume. Il retro è protetto con il Ceramic Shield, che migliora la resistenza agli urti. Il dispositivo possiede anche la certificazione IP68, garantendo resistenza a polvere e immersione in acqua fino a sei metri per mezz’ora. È disponibile in quattro colori: nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Rolling Stones: Il Loro Impatto Sul Rock Britannico
Articolo successivo
Crisi e Talenti: il Futuro del Cinema Italiano Oggi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.