iPhone Air: il capolavoro tecnologico di Apple in Italia

L’iPhone Air rappresenta un notevole traguardo dell’ingegneria moderna. Con uno spessore di soli 5,6 millimetri, è il modello più leggero e sottile mai prodotto da Apple. Tenendolo in mano, la sua leggerezza si fa immediatamente notare e appare quasi sorprendente.

Nonostante la sua sottigliezza, il dispositivo è progettato per offrire elevata resistenza. La cornice è realizzata in titanio di grado 5, di cui l’80% è riciclato, e il telefono è stato testato per resistere a pressioni di fino a 60 chili senza deformazioni. Anche durante prove di flessibilità, l’iPhone Air ha mantenuto la sua struttura.

La maggior parte del retro è occupata dalla batteria, mentre nella parte superiore è presente un “plateau” rialzato che ospita la fotocamera, l’altoparlante e i chip di Apple. Questo design ingegneristico consente di raggruppare tutti i componenti essenziali in un’unica area. Per la prima volta, la porta USB-C è stata realizzata in titanio e stampata in 3D, il che la rende più piccola e resistente, contribuendo a una riduzione di oltre il 30% nell’uso di materiale.

Sui lati troviamo il tasto Azione e il tasto per il Controllo Fotocamera, oltre ai pulsanti di accensione e volume. Il retro è protetto con il Ceramic Shield, che migliora la resistenza agli urti. Il dispositivo possiede anche la certificazione IP68, garantendo resistenza a polvere e immersione in acqua fino a sei metri per mezz’ora. È disponibile in quattro colori: nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste.