iPhone 18 in arrivo: novità e anticipazioni dall’Apple Park

La serie di iPhone di Apple continua a svilupparsi con l’arrivo dell’iPhone 17, mentre l’attenzione si sposta verso il prossimo iPhone 18. Ecco un riepilogo delle ultime indiscrezioni riguardanti la sua uscita, specifiche e caratteristiche principali.

Per quanto riguarda la data di rilascio, gli analisti prevedono un lancio graduale della serie iPhone 18. Gli iPhone 18 Pro, Pro Max e un atteso modello pieghevole dovrebbero debuttare a settembre, mentre la versione standard e l’iPhone 18e, più economico, potrebbero arrivare nella primavera successiva. Questo approccio mira a gestire la crescente varietà di sei modelli di iPhone disponibili.

Relativamente al design, Apple potrebbe reintrodurre il titanio nella serie iPhone 18, abbandonando l’alluminio della serie 17 Pro. Si parla anche di un display per i modelli Pro con un’isola dinamica più piccola, migliorando il rapporto schermo-corpo, e di un’area MagSafe traslucida sul retro, che potrebbe mostrare il sistema di raffreddamento interno.

In termini di prestazioni, l’iPhone 18 potrebbe montare un chip A20 prodotto con un processo a 2 nm, aumentando così efficienza e prestazioni. La variante Pro Max potrebbe adottare batterie al litio-carbone, garantendo una maggiore durata.

Per quanto riguarda la fotocamera, si prevede che i modelli Pro includano un sensore Fusion da 48 MP con apertura variabile, e manterranno la disposizione triangolare delle lenti introdotta con i 17 Pro.

Infine, l’iPhone 18 sarà equipaggiato con iOS 27, offrendo miglioramenti nel multitasking e nell’integrazione con l’ecosistema AI, e il Face ID potrebbe essere posizionato sotto il display per un design più elegante.