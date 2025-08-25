iPhone 17: tutte le novità sul nuovo modello Apple in arrivo a settembre 2025

Apple si prepara a lanciare l’iPhone 17, la nuova generazione di smartphone che sarà presentata il 9 settembre 2025, con preordini dal 12 e arrivo nei negozi dal 19 settembre. La linea introduce importanti novità di design, prestazioni e fotocamere, con l’obiettivo di rinnovare profondamente l’offerta rispetto ai modelli precedenti.

La principale novità è l’inedito iPhone 17 Air, un modello ultra-sottile che sostituirà la versione Plus. Realizzato in titanio, offrirà un design minimalista con supporto esclusivo alle eSIM, una sola fotocamera posteriore da 48 MP e l’assenza dello speaker inferiore. Un dispositivo pensato per chi cerca leggerezza e portabilità senza rinunciare alla qualità.

Sul fronte delle prestazioni, i modelli Pro e Pro Max saranno equipaggiati con il nuovo chip A19 Pro, fino a 12 GB di RAM e un sistema di raffreddamento a camera di vapore. Lo schermo integrerà tecnologia ProMotion a 120 Hz e trattamento anti-riflesso. Tutta la gamma avrà una fotocamera frontale da 24 MP, mentre i Pro disporranno di un teleobiettivo avanzato con zoom ottico variabile 5-8×, ideale per foto e video di alto livello. È attesa anche la funzione di registrazione simultanea con fotocamere anteriore e posteriore.

Apple ha puntato anche sulle finiture estetiche: l’iPhone 17 Air sarà disponibile in un azzurro chiarissimo, mentre i Pro debutteranno in un inedito arancione rame.

Infine, parte della produzione sarà affidata agli stabilimenti Foxconn in India, confermando la strategia Apple di diversificare la filiera. L’iPhone 17 rappresenta così non solo un aggiornamento tecnico, ma anche l’inizio di un nuovo corso, in attesa dell’iPhone pieghevole previsto per il 2026.