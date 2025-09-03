28.4 C
iPhone 17 Pro: rivoluzione di luminosità e batteria in Italia

Con l’imminente evento Apple, le anticipazioni sui nuovi iPhone 17 si stanno rendendo sempre più concrete. In particolare, ci si aspetta che i modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max presentino miglioramenti significativi in tre aree chiave: display, prestazioni termiche e durata della batteria.

Per quanto riguarda il display, Apple sembra aver affrontato un problema comune degli smartphone, inclusi gli attuali iPhone 16 Pro: la difficoltà di lettura sotto la luce diretta del sole. I pannelli degli iPhone 17 Pro avranno una luminosità superiore a 2.000 nits, garantendo una visibilità ottimale anche nelle giornate più soleggiate. Questo cambiamento dovrebbe migliorare l’esperienza in situazioni reali, come la registrazione di video all’aperto e il gaming.

Un altro miglioramento riguarda la dissipazione del calore. Con una nuova architettura termica, i modelli Pro dovrebbero ridurre i cali di frame rate durante le sessioni di gioco e mantenere prestazioni elevate nella registrazione video in 4K a 60 fps, anche in condizioni di elevata temperatura. Questo aspetto è cruciale per videomaker e gamer, due categorie che potrebbero trarre grandi vantaggi da queste funzionalità.

Infine, si parla di una batteria con capacità superiore a 5.000 mAh nel modello Pro Max. Combinata con l’efficienza del chip A19 Pro, questa novità potrebbe rendere iPhone 17 Pro e Pro Max i dispositivi con la miglior autonomia nella storia di Apple, un aspetto sempre più importante considerando la concorrenza nel settore.

Tutte queste novità saranno presentate durante l’evento del 9 settembre, che sarà trasmesso in diretta da Apple Park, insieme ad altri prodotti come Apple Watch Series 11 e AirPods Pro 3.

