iPhone 17 Pro causa polemiche tra fan Apple in Italia

Apple ha recentemente lanciato la serie iPhone 17, introducendo modelli come l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max. Durante un evento a Cupertino, sono stati evidenziati i miglioramenti, tra cui chip più potenti, una migliore durata della batteria e un design più robusto.

Tuttavia, il nuovo design dell’iPhone 17 Pro ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. La fotocamera posteriore, significativamente ingrandita, occupa il terzo superiore del telefono, portando a paragoni poco lusinghieri con altri modelli, come il Google Pixel 10. Alcuni utenti sui social media hanno definito questo dispositivo “l’iPhone più brutto di sempre”, lamentando la perdita dell’aspetto premium.

Oltre al design, la scelta dei colori ha sollevato critiche. I nuovi modelli disponibili in argento, blu intenso e Cosmic Orange hanno ricevuto commenti negativi da parte di alcuni fan, che hanno trovato l’arancione troppo audace. Tuttavia, ci sono anche sostenitori che apprezzano l’innovazione.

Dal punto di vista tecnico, iPhone 17 Pro e Pro Max vantano tre fotocamere da 48 megapixel, incluso un teleobiettivo con zoom ottico fino a otto volte. La nuova batteria più grande promette un’eccellente durata, fino a 37 ore di riproduzione video continua.

I prezzi partono da 1.099 dollari per l’iPhone 17 Pro e 1.199 dollari per il Pro Max, con costi superiori per la versione da due terabyte. Il debutto della gamma ha incluso anche l’iPhone 17 standard e il più sottile iPhone 17 Air, con prezzi che partono da 799 dollari e 999 dollari rispettivamente. Tutti i modelli saranno disponibili per l’ordine a breve.