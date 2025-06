iPhone 17 Pro: Camera di Vapore per un Raffreddamento Efficace

Negli ultimi mesi, si è tornati a parlare di come Apple potrebbe integrare una nuova tecnologia di raffreddamento negli iPhone. Recentemente, un’immagine pubblicata sul blog del leaker Majin Bu ha suscitato interesse, mostrando una piastra che suggerirebbe l’adozione di un sistema di raffreddamento a camera di vapore per l’iPhone 17 Pro.

Questa tecnologia non è del tutto nuova nel panorama degli smartphone, in particolare a causa dell’implementazione del 5G e delle sempre più elevate prestazioni dei chip. Già nel 2021, erano emerse indiscrezioni riguardanti questa soluzione, ma il suo utilizzo nei dispositivi Apple è rimasto incerto fino ad ora. Fonti recenti, tra cui MyDrivers e Instant Digital, hanno affermato che i modelli superiori, iPhone 17 Pro e Pro Max, saranno i primi a includere questa innovazione, associandola al nuovo chip A19 Pro di Apple.

La camera di vapore è una tecnologia di raffreddamento che utilizza un liquido che evapora nelle aree calde e si condensa nelle più fredde, contribuendo a mantenere temperature stabili e a evitare il thermal throttling, che riduce le prestazioni in caso di surriscaldamento. Questa soluzione è già in uso in molti smartphone Android di fascia alta.

L’immagine pubblicata mostra una componente in rame con microcanali, tipica di una camera di vapore. Apple potrebbe anche considerare materiali più leggeri, come l’alluminio, per migliorare l’efficienza del sistema di raffreddamento. Inoltre, la camera di vapore potrebbe estendersi verso il modulo della fotocamera, fungendo da dissipatore di calore passivo, garantendo così una gestione più efficace del calore generato, in particolare durante attività intensive come l’elaborazione di IA.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.macitynet.it