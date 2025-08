iPhone 17: novità, design e prestazioni del modello base

Il lancio di nuovi smartphone è sempre un tema caldo, e il prossimo iPhone 17 promette di attirare l’attenzione con diverse innovazioni. In particolare, mentre i modelli “Pro” e “Air” hanno ricevuto molta attenzione, l’iPhone 17, il modello entry-level, si prepara a offrire un mix di funzionalità accessibili.

Questo modello si allontanerà dalla tradizione dei Plus, abbandonando quella versione che non ha incontrato il favore del mercato. Invece, Apple introdurrà l’iPhone 17 Air, caratterizzato da un design ultra-sottile, che rappresenta una vera novità rispetto ai precedenti modelli Plus.

Il display dell’iPhone 17 potrebbe crescere da 6,1 a 6,27 pollici, con il supporto alla tecnologia ProMotion per un refresh rate fino a 120Hz. L’OLED LTPO potrebbe infatti garantire un’efficienza energetica sorprendente. Per quanto riguarda il design, rimarranno le linee squadrate ma il modulo della fotocamera subirà alcune variazioni stilistiche.

La fotocamera posteriore offrirà due sensori: uno principale da 48MP e un ultra-wide, con un significativo miglioramento della qualità dell’immagine grazie a un nuovo chip. Anche la fotocamera anteriore avrà un sensore aggiornato a 24MP.

Sotto il cofano, si prevede l’integrazione del chip A19, sviluppato con processo a 3 nanometri, promettendo prestazioni elevate e minori consumi. La RAM rimarrà a 8 GB, adeguata alle esigenze degli utenti quotidiani.

Infine, l’iPhone 17 offrirà una ricarica wireless migliorata, supportando fino a 25W, mentre i colori disponibili includeranno tonalità più vivaci come verde tenue e viola pastello, senza discostarsi dai gusti abituali.