iPhone 17: Innovazioni e Prezzo Competitivo in Italia

Il 2025 segna un cambiamento significativo per gli smartphone Apple. Con l’abbandono del modello “Plus” e l’introduzione dell’iPhone Air, il focus si sposta sull’iPhone 17 base, che si propone come un’opzione più accessibile per gli utenti. L’iPhone 17 parte da 256 GB di memoria e presenta un display con refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità che può raggiungere i 3000 nit, offrendo un’esperienza visiva di alta qualità pur costando 400 euro in meno rispetto al modello Pro.

Le specifiche tecniche includono un peso di 177 grammi, dimensioni di 149.6 x 71.5 x 8 mm, sistema operativo iOS 26 e un processore Apple A19 con 8 GB di RAM. Il display OLED da 6.3 pollici garantisce immagini fluide e dettagliate, con una risoluzione di 1206 x 2622 pixel. La batteria offre una capacità di 3692 mAh, con possibilità di ricarica rapida.

Nella confezione, si trova un cavo USB-C e lo spillo per la SIM, mantenendo la compatibilità con la SIM fisica. Il design rimane fedele alla tradizione Apple, con una costruzione resistente agli agenti esterni e un comfort nell’impugnatura.

Il comparto fotografico include una camera principale da 48 MP e una ultra-grandangolare con angolo di visione di 120°. La qualità delle foto risulta soddisfacente per l’uso quotidiano, mentre il sistema audio stereo garantisce ottime prestazioni. Nonostante le prestazioni non siano al livello del modello Pro, l’iPhone 17 offre comunque fluidità e velocità, risultando ideale per la maggior parte degli utenti.