23.1 C
Roma
giovedì – 25 Settembre 2025
Tecnologia

iPhone 17: Innovazioni e Differenze nel Design in Italia

Da StraNotizie
NEWS

Le nuove generazioni di iPhone 17 e iPhone 17 Pro presentano un design simile a quello degli ultimi modelli, mantenendo in gran parte lo stesso chip e schermo. Le differenze principali riguardano principalmente la fotocamera.

Il design dell’iPhone 17 è stato modificato, richiedendo quindi accessori come case e protezioni per lo schermo specifici per questo modello. La dimensione del display è passata da 6,1 pollici a 6,3, allineandosi così con quella dell’iPhone Pro, mentre il design in alluminio e vetro risulta meno sofisticato rispetto agli ultimi modelli Air e Pro.

La vera novità è lo schermo dell’iPhone 17, che introduce per la prima volta la tecnologia di refresh a 120 Hz. Le specifiche tecniche evidenziano che sia l’iPhone 17 che il Pro offrono un contrasto quasi infinito, una risoluzione di 2622 x 1206 e una luminosità di 1.600 nits per l’HDR e 3.000 nits in condizioni di luce esterna.

Sebbene l’iPhone 17 sia posizionato come il modello “economico” della gamma, il suo prezzo di partenza di $ 799 lo colloca comunque nella fascia alta dei telefoni premium, superando le offerte di marchi concorrenti come Google e Samsung. È curioso che Apple non abbia lanciato un modello intermedio come l’iPhone 16E, ma il fatto che l’iPhone 17 mantenga lo stesso prezzo dell’iPhone 16 dell’anno scorso è considerato un risultato positivo.

In sintesi, l’iPhone 17 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, pur mantenendo alcune caratteristiche tradizionali. Tuttavia, il design e le specifiche non lo rendono particolarmente distintivo rispetto agli altri smartphone lanciati negli ultimi anni.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Luca Ciarla in Tour: Jazz e World Music in Nuova Zelanda
Articolo successivo
Capsule Caffè Alluminio Compatibili Nespresso, 20 Pz. Medio Tostato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.