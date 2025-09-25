iPhone 17: Innovazioni e Differenze nel Design in Italia

Le nuove generazioni di iPhone 17 e iPhone 17 Pro presentano un design simile a quello degli ultimi modelli, mantenendo in gran parte lo stesso chip e schermo. Le differenze principali riguardano principalmente la fotocamera.

Il design dell’iPhone 17 è stato modificato, richiedendo quindi accessori come case e protezioni per lo schermo specifici per questo modello. La dimensione del display è passata da 6,1 pollici a 6,3, allineandosi così con quella dell’iPhone Pro, mentre il design in alluminio e vetro risulta meno sofisticato rispetto agli ultimi modelli Air e Pro.

La vera novità è lo schermo dell’iPhone 17, che introduce per la prima volta la tecnologia di refresh a 120 Hz. Le specifiche tecniche evidenziano che sia l’iPhone 17 che il Pro offrono un contrasto quasi infinito, una risoluzione di 2622 x 1206 e una luminosità di 1.600 nits per l’HDR e 3.000 nits in condizioni di luce esterna.

Sebbene l’iPhone 17 sia posizionato come il modello “economico” della gamma, il suo prezzo di partenza di $ 799 lo colloca comunque nella fascia alta dei telefoni premium, superando le offerte di marchi concorrenti come Google e Samsung. È curioso che Apple non abbia lanciato un modello intermedio come l’iPhone 16E, ma il fatto che l’iPhone 17 mantenga lo stesso prezzo dell’iPhone 16 dell’anno scorso è considerato un risultato positivo.

In sintesi, l’iPhone 17 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, pur mantenendo alcune caratteristiche tradizionali. Tuttavia, il design e le specifiche non lo rendono particolarmente distintivo rispetto agli altri smartphone lanciati negli ultimi anni.