iPhone 17 in Italia: arriva l’era delle eSIM senza slot

Con l’arrivo imminente della serie iPhone 17, Apple sta preparando il lancio di modelli che potrebbero non avere lo slot per la SIM fisica in un numero crescente di paesi.

Secondo quanto riportato da MacRumors, ai dipendenti degli Apple Store in Europa è stato chiesto di completare entro il 5 settembre un corso di formazione sull’uso delle eSIM, un tipo di SIM digitale. Questi modelli sono progettati per venire offerti in diverse nazioni, inclusa l’Italia. Un evento di presentazione si terrà il 9 settembre, durante il quale sarà svelata la nuova gamma di iPhone 17.

Attualmente, gli iPhone venduti negli Stati Uniti non dispongono di alloggiamenti per SIM fisiche e supportano solo eSIM, che consente agli utenti di gestire più numeri e offre una sicurezza maggiore, poiché non può essere rubata. L’idea di un iPhone senza SIM fisica è emersa già lo scorso anno, quando è stata segnalata da diversi media.

Non è chiaro quanti dei modelli della serie iPhone 17 rinunceranno alla SIM fisica, ma è molto probabile che il modello iPhone 17 Air, caratterizzato da un design sottile, venga fornito esclusivamente con eSIM. Tuttavia, in alcune nazioni, come la Cina, Apple potrebbe continuare a includere lo slot per la SIM fisica.

Infine, iOS supporta la gestione di più eSIM e offre una funzione chiamata “eSIM Quick Transfer”, che permette di trasferire la propria SIM fisica su un nuovo iPhone senza l’intervento dell’operatore.