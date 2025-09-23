iPhone 17 graffiato: il nuovo problema di design in Italia

Negli ultimi anni, gli iPhone hanno affrontato diversi problemi di design, tra cui l’«antennagate» e il «bendgate». Questa volta il focus è sul fenomeno chiamato «Scratchgate», che ha colpito particolarmente i modelli Pro e Pro Max. Molti utenti segnalano graffi che si formano facilmente, soprattutto sui modelli più costosi, venduti a oltre 1.300 euro.

Apple ha deciso di sostituire il telaio in titanio con uno in alluminio anodizzato per motivi di dissipazione del calore. Tuttavia, l’alluminio è un materiale più morbido, classificato tra il livello 3-4 sulla scala di Mohs, mentre il vetro si attesta tra il livello 5-6. È evidente che ciò spiega la rapida comparsa di graffi.

Dai report degli Apple Store di città come New York e Londra, emergono graffi evidenti sui bordi e sulla fotocamera, in particolare sui modelli di colore scuro, come Blu Profondo e nero. Anche il caricatore MagSafe sembra contribuire al problema, lasciando aloni sul retro.

Secondo l’esperto Zack Nelson, il problema non risiede nel materiale ma nel design, in particolare negli spigoli vivi della fotocamera, che sono un punto debole per il rivestimento anodizzato. Le norme ISO suggeriscono che i bordi affilati dovrebbero essere arrotondati per ridurre il rischio di graffi.

Per quanto riguarda il modello iPhone Air, che dispone di un telaio in titanio, risulta più resistente agli urti ma presenta comunque graffi sul retro, specialmente nella colorazione nera.

Per proteggere gli iPhone dai graffi, gli utenti possono optare per custodie specializzate o scegliere colori chiari, poiché le tonalità scure sembrano essere più vulnerabili.