iPhone 17: graffi e vendite in crescita in Italia e Asia

I nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max, lanciati nei negozi recentemente, sembrano essere più vulnerabili ai graffi. Su vari social network, utenti, anche italiani, hanno condiviso immagini e video che mostrano i telefoni con evidenti segni sul retro. Secondo Engadget, mentre la scocca posteriore in alluminio offre maggiore resistenza agli urti, ciò può rendere i piccoli graffi causati dall’uso quotidiano più visibili, soprattutto senza una custodia.

Un test di durabilità effettuato dal canale YouTube JerryRigEverything ha confermato quest’anomalia, evidenziando come i bordi dell’alloggiamento della fotocamera siano più suscettibili ai graffi. Questo accade perché il rivestimento di ossido di alluminio applicato tramite anodizzazione non aderisca bene agli angoli spigolosi.

Tuttavia, alcuni utenti contestano l’entità del problema. L’account X AppleLeaker sottolinea che la parte apparente di “graffi” è in realtà vetro, non alluminio. I segni visibili potrebbero derivare da depositi provenienti dai dischi MagSafe in alluminio che sfregano sulla superficie del dispositivo. Secondo il post, il vetro posteriore è opaco e presenta microscopiche scanalature che possono lasciare segni. Questi possono essere facilmente rimossi utilizzando un panno in microfibra o, occasionalmente, dell’alcol.

Nonostante queste problematiche di superficie, le vendite dei nuovi iPhone 17 e Air stanno andando bene, soprattutto in Asia, dove sono emerse le prime segnalazioni riguardo a questi segni da sfregamento.