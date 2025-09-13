23.1 C
iPhone 17 e AirPods Pro 3 in pre-ordine su Amazon Italia

Dopo la presentazione ufficiale, i nuovi smartphone di Apple sono disponibili su Amazon per il pre-ordine, con una data di uscita fissata per il 19 settembre. Gli utenti possono già ordinare i modelli iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, con prezzi a partire da 979 euro.

I prodotti sono venduti e spediti direttamente da Amazon, consentendo anche opzioni di acquisto rateale e spedizioni rapide per i membri Prime.

In aggiunta, su Amazon sono disponibili anche i nuovi smartwatch di Apple, lanciati recentemente. Gli utenti possono inoltre ordinare i nuovi auricolari senza fili AirPods Pro 3, anch’essi disponibili sulla piattaforma.

Per facilitare l’acquisto, è possibile trovare i link per i vari modelli direttamente sul sito.

