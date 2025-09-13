iPhone 17 e 17 Pro: novità rivoluzionarie per gli utenti italiani

Apple ha iniziato i preordini per i suoi nuovi iPhone 17, 17 Pro e il nuovo iPhone 17 Air, che saranno disponibili nei negozi il 19 settembre. Questi modelli rappresentano un significativo passo avanti in termini di design, prestazioni e funzionalità fotografiche, con novità che vanno da un design ultraleggero a funzionalità video avanzate per i modelli Pro.

L’iPhone 17 Air è il più sottile mai realizzato, con uno spessore di soli 5,6 mm. Il design minimalista utilizza un telaio in titanio e Ceramic Shield che lo avvolge completamente. Il display misura 6,5 pollici e offre tecnologia ProMotion a 120 Hz e Always-On Display. Sul retro c’è un sensore Fusion da 48 MP con zoom ottico 2x e stabilizzazione. Anche la registrazione video è migliorata con la funzione Center Stage.

All’interno, è dotato del chip A19 Pro con una CPU a 6 core e un chip N1 per la connettività, che supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Apple lo presenta come lo smartphone più efficiente, con una batteria che dura tutta la giornata. Per la prima volta, l’iPhone 17 Air funzionerà solo con eSIM a livello globale, aumentando lo spazio per la batteria.

Per quanto riguarda i prezzi, l’iPhone 17 Air parte da 1.239 euro per la versione da 256 GB, 1.489 euro per la versione da 512 GB e 1.739 euro per quella da 1 TB.

I modelli Pro introducono un design rinnovato e prestazioni elevate grazie al chip A19 Pro, con una fotocamera avanzata che supporta zoom ottico fino a 8x. I prezzi per l’iPhone 17 Pro iniziano da 1.339 euro per la versione da 256 GB, mentre l’iPhone 17 base con display ProMotion è disponibile a partire da 979 euro.