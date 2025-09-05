21.9 C
iPhone 17: anticipazioni su design e prezzi in Italia

iPhone 17: anticipazioni su design e prezzi in Italia

Manca poco alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 17, fissata per il 9 settembre alle 19:00 italiane. Durante l’evento, intitolato Awe Dropping, ingegneri e esperti di Apple chiariranno tutti i dettagli su questa attesissima linea di smartphone.

Il design e le caratteristiche tecniche sembrano ormai certo, ma restano incertitudini sui prezzi. Gli occhi sono puntati specialmente sulla nuova versione 17 Air, che sostituisce il meno apprezzato Plus. Recenti rumor hanno circolato riguardo ai possibili prezzi di lancio.

Secondo l’analista di J.P. Morgan, Samik Chatterjee, i costi degli iPhone 17 non subiranno un incremento significativo rispetto ai modelli precedenti. Per l’iPhone 17 Pro, ci potrebbe essere un aumento di 100 dollari, passando da 999 a 1.099 dollari, giustificato dal fatto che la memoria di base sarà ora di 256 GB invece di 128. Questo aumento, quindi, appare come una modifica più che un reale incremento.

Per quanto riguarda gli altri modelli, i prezzi rimarranno pressoché invariati: l’iPhone 17 standard dovrebbe costare 799 dollari, mentre l’iPhone 17 Pro Max avrà un prezzo di partenza di 1.199 dollari.

Il prezzo dell’iPhone 17 Air è più difficile da prevedere, poiché si tratta di un nuovo modello. Gli analisti suggeriscono una stima tra 899 e 949 dollari, a seconda di come Apple deciderà di posizionarlo rispetto al precedente iPhone 16 Plus. Si attende conferma ufficiale durante l’evento del 9 settembre.

