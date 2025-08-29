iPhone 17 Air: novità sul design e custodie in arrivo

L’iPhone 17 Air, il nuovo smartphone ultra sottile di Apple, sarà uno dei protagonisti dell’evento di questo autunno. L’azienda sta valutando la possibilità di introdurre una custodia bumper in stile iPhone 4, progettata per preservare l’aspetto slanciato del dispositivo.

Il bumper originale dell’iPhone 4 era stato creato per risolvere problemi di ricezione causati dal contatto delle antenne. Questa custodia copriva solo i lati del telefono, lasciando il retro scoperto. Apple starebbe testando questa soluzione per il nuovo modello, cercando di evitare un aumento dello spessore del dispositivo pur fornendo protezione. Tuttavia, secondo le informazioni trapelate, l’essenza dell’Air è la sua leggerezza e maneggevolezza. Una custodia, seppur sottile, potrebbe compromettere queste caratteristiche. Non ci sono conferme ufficiali riguardo al lancio di questa custodia, ma il fatto che Apple stia effettuando dei test suggerisce che l’idea non è esclusa. Il design del bumper dell’iPhone 4 era amato da alcuni utenti, che ne hanno sentito la mancanza nei modelli successivi.

Inoltre, si è vociferato anche di una custodia per l’iPhone 17 Air dotata di batteria integrata, il che potrebbe aumentare ulteriormente le funzionalità e l’utilità del dispositivo.