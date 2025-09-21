iPhone 17 Air: design innovativo e prestazioni top in Italia

Apple ha scelto una strada audace con l’iPhone 17 Air, presentando un design ultraleggero e un solo sensore fotografico, mantenendo però prestazioni elevate. Ma quanto è efficace questa scelta nella vita di tutti i giorni?

La confezione è stata semplificata, non includendo l’alimentatore e nemmeno la spilla per estrarre il carrellino SIM, poiché è supportata solo l’eSIM. Tuttavia, rimane il cavo USB-C di buona qualità.

Il design dell’iPhone 17 Air è caratterizzato da un telaio in titanio e un Ceramic Shield che offre una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto ai modelli precedenti. È il più sottile dell’azienda, con uno spessore di appena 5,6 mm. Nonostante il profilo sottile, non presenta problemi di flessione.

Il display OLED da 6,5 pollici è dotato di tecnologia ProMotion a 120Hz, con una luminosità massima di 3.000 nits. Il processore è l’Apple A19 Pro, lo stesso degli altri modelli Pro, supportato da 12GB di RAM e opzioni di memoria interna fino a 1TB.

La batteria ha una capacità di 3.149 mAh, con ricarica cablata e wireless. Ha mostrato performance positive, con una buona autonomia anche in condizioni di utilizzo intenso.

Dal punto di vista software, iOS 26 introduce miglioramenti in Siri, che ora gestisce anche applicazioni come Telegram e WhatsApp.

La grande novità è l’assenza della SIM fisica, utilizzando invece solo eSIM, liberando spazio all’interno del dispositivo. Anche nella sezione fotografica, Apple ha optato per un’unica fotocamera posteriore da 48 megapixel. Sebbene le foto siano di alta qualità, la mancanza di un grandangolo può essere un limite. L’audio presenta criticità, risultando mono e poco potente.

Infine, il chip A19 Pro garantisce prestazioni elevate nelle app e nel gaming. In sintesi, l’iPhone 17 Air punta su design e leggerezza, ma presenta compromessi in termini di versatilità e audio, con un prezzo di partenza di 1.239 euro per il modello da 256GB.