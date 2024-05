iPhone 16 Pro, grandi novità per lo schermo: la luminosità aumenterà tantissimo

I modellini dummy di iPhone 16 ci hanno fornito una pletora di informazioni sulla prossima generazione di Melafonini, a partire dalle loro fotocamere e dalla loro batteria. Ora, però, un nuovo leak ci svela che lo schermo di iPhone 16 Pro sarà luminosissimo a confronto con quello di iPhone 15 Pro.

La notizia, riportata dai colleghi di Macrumors, arriva dal leaker Instant Digital su Weibo. Secondo il leaker, l’iPhone 16 Pro avrà uno schermo fino al 20% più luminoso di quello di iPhone 15 Pro nella fruizione dei classici contenuti in SDR. Per il momento, questo miglioramento è l’unico noto per quanto riguarda il display degli iPhone 16, che dovrebbe grossomodo essere identico a quello dei Melafonini di precedente generazione: a cambiare saranno semmai le sue dimensioni, dal momento che si passerà dai 6,1″ ai 6,3″ e da 6,7″ ai 6,9″ a seconda del modello, ma le specifiche saranno pressoché invariate.

Se il leak di Instant Digital fosse veritiero, la luminosità massima di iPhone 16 Pro arriverebbe a 1.200 nits – il 20% in più dei 1.000 nits di iPhone 15 Pro – per i contenuti SDR. Per quanto riguarda i contenuti con tecnologia HDR, invece, la luminosità di picco resterà la stessa degli smartphone Apple di scorsa generazione, attestandosi attorno ai 1.600 nits.

D’altro canto, la luminosità dei contenuti HDR è stata incrementata di ben 400 nits due anni fa, quando Apple ha lanciato gli iPhone 14. La luminosità di picco in SDR, invece, è essenzialmente rimasta invariata dal 2021, quando gli iPhone 13 l’hanno portata a 1.000 nits: se ricordiamo che nel grosso dei casi i Melafonini utilizzano la tecnologia SDR, il “salto” garantito da iPhone 16 Pro potrebbe farsi sentire molto più di quello portato con sé due anni fa da iPhone 14.