iPhone 16: prenotazioni sotto le aspettative

C’è molta attesa per i primi dati sui pre-ordini degli iPhone 16, ma Apple non fornisce dati ufficiali, quindi ci si affida alle analisi degli esperti. Secondo Ming-Chi Kuo, noto analista del settore, i pre-ordini non indicano un “superciclo” per il nuovo modello. Kuo ha basato le sue stime su un sondaggio sulla catena di fornitura e sui dati dei preordini dai siti ufficiali Apple.

Le previsioni sembrano sconfortanti per Apple: si stima che nel primo fine settimana siano stati ordinati circa 37 milioni di unità della serie iPhone 16, con un calo del 12,7% rispetto all’anno precedente e alle vendite del primo fine settimana dell’iPhone 15. Anche se le vendite di iPhone 16 e 16 Plus hanno mostrato un aumento anno su anno, i modelli Pro e Pro Max hanno registrato una domanda inferiore alle aspettative.

Le ragioni dietro il calo d’interesse per l’iPhone 16 potrebbero essere chiare: l’unica vera novità, la Apple Intelligence, non sarà disponibile nella maggior parte dei paesi, specialmente in Europa, fino alla metà del 2025. Questo riduce gli incentivi per molti utenti a passare al nuovo modello.

Inoltre, Apple si trova ad affrontare una forte concorrenza nel mercato cinese, in particolare da parte di aziende come Huawei, che ha impattato negativamente la domanda per iPhone in una regione dove Apple ha già subito significative perdite di quote di mercato l’anno scorso. Nonostante queste difficoltà, Kuo non prevede un ridimensionamento della produzione, sostenendo che le vendite dei modelli Pro miglioreranno una volta che la Apple Intelligence sarà lanciata.

In sintesi, sembra che gli iPhone 16 non stiano suscitando l’entusiasmo atteso, principalmente a causa della mancanza di innovazioni significative e della crescente competitività nel mercato cinese. Apple potrebbe vedere un miglioramento vendite, ma solo quando nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale saranno accessibili. Questo scenario potrebbe seminare preoccupazione per il futuro delle vendite di Apple, mentre gli analisti osservano con attenzione l’evolversi della situazione.