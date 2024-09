iPhone 16: l’offerta di TIM per il pre-ordine dello smartphone Apple

Sono ufficialmente partite le prevendite della nuova gamma di iPhone 16, disponibile tramite TIM. Grazie alla piattaforma TIM NEXT EVOlution, i clienti possono acquistare il nuovo smartphone di Apple a partire da 16 euro al mese. Questa offerta consente di restituire il prodotto alla fine del finanziamento, oltre a ricevere uno sconto ulteriore se si consegna un iPhone usato, come nel caso della rata con restituzione di un iPhone 14.

Le opzioni di finanziamento proposte da TIM e dalla sua finanziaria TIMFin non richiedono la presentazione della busta paga e sono caratterizzate da un tasso zero per periodi di 24 o 30 mesi. Inoltre, i clienti hanno la flessibilità di scegliere tra carta di credito, bancomat o addebito diretto sul conto corrente per effettuare i pagamenti.

A partire da oggi, venerdì 13 settembre, è possibile preordinare tutta la gamma di iPhone 16, con consegna gratuita a domicilio prevista per venerdì 20 settembre. I preordini per i nuovi Apple Watch e AirPods sono iniziati ieri e anche questi dispositivi saranno consegnati gratuitamente a partire dalla stessa data.

TIM ha predisposto anche diverse offerte bundle che includono iPhone e dispositivi indossabili. Queste promozioni sono valide fino al 30 settembre, con consegne a partire dal 27 settembre e prezzi a partire da 37 euro al mese, fino a esaurimento scorte. Tra le offerte ci sono:

– iPhone 16 128GB + AirPods4 ANC a 37 euro al mese, con uno sconto di 60 euro.

– iPhone 16 Pro 128GB + AirPods4 ANC a 46 euro al mese, con uno sconto di 60 euro.

– iPhone 16 Pro Max 256GB + AirPods4 ANC a 55 euro al mese, con uno sconto di 60 euro.

– iPhone 16 Pro Max 256GB + Watch Series 46mm (S/M/L) a 68 euro al mese, con uno sconto di 90 euro.

– iPhone 16 Pro 128GB + Series 46mm cell (S/M/L) a 59 euro al mese, con uno sconto di 90 euro.

– iPhone 16 128GB + Series 46mm cell (S/M/L) a 50 euro al mese, con uno sconto di 90 euro.

I dispositivi saranno disponibili presso i negozi TIM e sul sito tim.it, con consegna esclusivamente a domicilio e non disponibili con la formula TIM NEXT EVOlution.