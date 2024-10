iPhone 16 128 GB: Smartphone 5G con Controllo Fotocamera, Chip A18 e Maggiore Autonomia. Compatibile con AirPods; Blu Oltremare

Price: 979,00€ - 1.359,00 €

CONTROLLO FOTOCAMERA. PRENDI TUTTO E SCATTA – Grazie a Controllo fotocamera puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta.

NIENTE È TROPPO PICCOLO. O TROPPO GRANDE. – L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus regala dettagli incredibilmente nitidi a foto e video macro. Con la fotocamera Fusion da 48MP puoi catturare splendide immagini ad alta risoluzione, e il teleobiettivo 2x di qualità ottica consente di zoomare al massimo sul soggetto.

STILI FOTOGRAFICI – Con gli Stili fotografici di nuova generazione hai più possibilità creative per rendere ogni foto ancora più tua. E se ci ripensi, puoi sempre tornare alla foto originale.

CHIP A18 SUPERSMART – Il chip A18 fa un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15. Rende possibili funzioni di livello evoluto per foto e video, e gaming da console, pur mantenendo un’efficienza incredibile.

PIÙ AUTONOMIA – iPhone 16 lavora in sinergia con il chip A18 per darti tanta autonomia in più: fino a 22 ore di riproduzione video. Ricarica via USB-C o aggancia un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.

PROGETTATO PER DURARE – iPhone 16 ha un robusto guscio in alluminio aerospaziale con un display Super Retina XDR da 6,1″. E la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.

IL TASTO AZIONE – Un modo rapido per accedere alla tua funzione preferita. Basta premerlo per attivare all’istante la modalità Silenzioso, registrare un memo vocale, accendere la torcia o fare quello che vuoi tu.

PERSONALIZZA IL TUO IPHONE – Con iOS 18 puoi cambiare il colore delle icone sulla schermata Home, trovare subito i tuoi scatti preferiti nell’app Foto ridisegnata, e dare vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in Messaggi.

FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.

NOTE LEGALI – Questo è un riepilogo delle caratteristiche principali del prodotto.