iPhone 15 Pro e surriscaldamento, la soluzione di Apple

Nella scorsa settimana, numerosi acquirenti di iPhone 15 e iPhone 15 Pro hanno segnalato problemi di surriscaldamento e temperature eccessivamente elevate dei loro nuovi dispositivi. In risposta a queste lamentele, Apple ha annunciato che è in arrivo un aggiornamento del software per risolvere i problemi riscontrati dagli utenti. Apple ha confermato che il nuovo design in titanio dell’iPhone 15 Pro non è la causa dei problemi di surriscaldamento. L’azienda ha anche affermato che l’aggiornamento del software previsto con iOS 17 non comprometterà in alcun modo le prestazioni del dispositivo, ma sarà mirato a risolvere le preoccupazioni riguardo alle temperature dell’iPhone. Nei giorni scorsi si era parlato infatti della possibilità che la Mela avrebbe abbassato di proposito la potenza del nuovo chip A17 Pro per evitare che i nuovi telefoni si surriscaldino.

Apple ha spiegato che è normale che un iPhone si surriscaldi leggermente nei primi giorni a causa dell’indicizzazione delle foto, delle ricerche e di altre attività di background eseguite da iOS. Tuttavia, l’azienda ha individuato anche un bug specifico in iOS 17 che peggiora il problema del surriscaldamento per gli utenti di iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Questo problema verrà affrontato con un aggiornamento del software, ha precisato Apple. Inoltre, Apple ha rivelato che alcuni recenti aggiornamenti di app di terze parti stanno sovraccaricando il sistema, contribuendo al surriscaldamento dei dispositivi. L’azienda sta lavorando direttamente con gli sviluppatori di queste app per risolvere questi problemi. Tra le app individuate come responsabili del sovraccarico della CPU dell’iPhone e del conseguente surriscaldamento ci sono il videogioco Asphalt 9, Instagram e Uber. Apple ha confermato che Instagram ha risolto il problema con un aggiornamento rilasciato il 27 settembre.

Apple ha anche sottolineato che non c’è alcun rischio per la sicurezza degli utenti di iPhone e che non ci saranno impatti sulle prestazioni a lungo termine. iOS è dotato di un sistema robusto per prevenire il surriscaldamento: se i componenti interni si surriscaldano in modo anomalo, iOS interviene per proteggere tali componenti cercando di regolarne la temperatura. Attualmente non ci sono informazioni sulla data di rilascio dell’aggiornamento iOS 17 (probabilmente iOS 17.0.3), ma ci si aspetta che arrivi a breve. Fino ad ora, Apple ha rilasciato iOS 17, iOS 17.0.1 e iOS 17.0.2 al pubblico. L’azienda sta anche conducendo test beta su iOS 17.1, previsto per il rilascio alla fine di ottobre.