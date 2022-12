iPhone 15, il focus sarà tutto sulla batteria

Con la prossima generazione di iPhone verrà introdotto un nuovo chip, l’A17, che secondo alcuni rumor potrebbe essere incentrato più sul risparmio energetico in termini di batteria piuttosto che su migliorie a livello di velocità o potenza di calcolo. TSMC, presentando la prossima generazione di processori a 3 nanometri (come sarà A17), ha posto maggior enfasi sul risparmio di batteria nei device che ne saranno provvisti, dimostrando come queste dureranno molto piacere a lungo. Nel caso di iPhone 15 poi questo si accompagnerà al debutto dell’attesissima porta USB-C al posto della Lightning, cambiamento che è previsto su tutta la lineup. Questo permetterebbe non solo tempi di ricarica più veloci, ma anche una maggiore efficienza nei consumi. Non è difficile immaginare che Apple, ormai al picco delle migliorie che possono essere introdotte annualmente in una linea di smartphone e a corto di rivoluzioni nel design, possa incentrare il marketing del prossimo telefono come il più veloce a ricaricare di sempre e quello con la batteria che dura più di ogni altro modello.