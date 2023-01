iPhone 15 e 15 Plus, possibile fotocamera da 48MP come i modelli Pro

L’anno è iniziato con diverse voci di corridoio sulla prossima generazione di iPhone, la quindicesima, che arriverà sul mercato il prossimo autunno. Secondo Tech Research, infatti, iPhone 15 e 15 Plus (la fascia media degli smartphone Apple) avranno una fotocamera principale da 48 megapixel, esattamente come l’iPhone 14 Pro di quest’anno. Secondo indiscrezioni dalle catene di montaggio cinesi, sembra che Apple sia corsa ai ripari dopo le critiche ricevute e lo scarso successo di vendita di iPhone 14 e 14 Plus, troppo simili al modello precedente (tanto da condividere lo stesso processore). Inoltre, i modelli base del 2023 saranno tutti con la Dynamic Island al posto della notch, uniformandosi al design di iPhone 14 Pro. L’altra novità molto attesa per l’intera lineup iPhone è l’introduzione della porta Usb-C al posto della Lightning per la ricarica. Per quanto riguarda il modello 15 Pro, sembra ci sarà un nuovo chip A17 a 3 nanometri, e anche un nuovo zoom periscopico 6x per il comparto fotografico.