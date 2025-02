iPhone 15 Domina le Vendite Globali nel 2024: Samsung Segue con l’S24 Ultra

Il modello base di iPhone 15 è stato lo smartphone più venduto al mondo nel 2024, come riportato da Counterpoint Research. Apple si conferma leader di mercato con iPhone 15 Pro Max e iPhone 15 Pro rispettivamente al secondo e terzo posto. Il report evidenzia anche una significativa crescita per Samsung, che ha guadagnato quattro posizioni nella classifica dei dieci smartphone più venduti, con il Galaxy S24 Ultra che segna il ritorno della Serie Galaxy S nella top 10 per la prima volta dal 2018.

Il successo dell’iPhone 15 è attribuibile principalmente agli Stati Uniti e alla Cina, che hanno rappresentato quasi la metà delle vendite. Un dato interessante riguarda la crescente domanda per le versioni premium, con oltre la metà delle vendite annuali di iPhone che ha coinvolto varianti Pro. Le modalità di finanziamento e i programmi di permuta hanno reso gli iPhone più accessibili, contribuendo all’ingresso di Apple nella classifica dei cinque marchi più venduti in India.

Dall’altro lato, il Galaxy S24 Ultra ha incrementato l’interesse dei consumatori grazie a nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa, come Chat Assist e traduzione live. Questo modello ha visto una forte espansione in Medio Oriente e Africa, oltre a buoni risultati nella fascia media con la serie Galaxy A15.

Nel 2024, cinque dei dieci smartphone più venduti ben integrano capacità di intelligenza artificiale generativa, anticipando una crescita di questa tecnologia nel 2025, con i produttori pronti a investire per differenziare i propri dispositivi di fascia alta. La competizione per l’innovazione è in pieno svolgimento, promettendo maggiore personalizzazione per gli utenti.