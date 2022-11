iPhone 15, angoli stondati come iPhone 5c

Apple potrebbe decidere di recuperare alcune idee di design del passato in occasione del lancio di iPhone 15 il prossimo anno, e a quanto pare l’improbabile fonte di ispirazione potrebbe essere il vetusto iPhone 5c. Ai tempi il telefono riproponeva il design squadrato di iPhone 5 ma ammorbidiva le linee sull’esterno, con lo chassis che andava a curvare sul retro dello smartphone. Anche il prossimo smartphone della linea, il 15, avrà la stessa caratteristica, secondo le prime voci di corridoio vicine ad Apple. Ovviamente i materiali saranno molto diversi rispetto a iPhone 5c: allora era plastica, mentre iPhone 15 sarà in titanio. Dalle prime indiscrezioni sembra inoltre che tutta la linea otterrà la Dynamic Island come iPhone 14 Pro. Per quanto riguarda le misure, dovrebbero rimanere le medesime attualmente in commercio: due modelli da 6.1 pollici e due da 6.7 pollici. La grande novità del prossimo anno dovrebbe essere l’adozione del cavo USB-C per la ricarica, che avrà il vantaggio di uniformare iPhone al resto degli smartphone anche per la trasmissione di dati, molto più veloce rispetto al Lightning adottato ora.