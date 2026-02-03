iPhone 15 128GB Verde – Apple Smartphone

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €686.62
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Apple iPhone 15 (128GB) – Green
Scopri l’iPhone 15 (128GB) Verde: potenza, innovazione e design distintivo.
Dynamic Island, l’iconico spazio interattivo, mostra notifiche e attività in tempo reale. Non perderai mai un dettaglio: vedi chi chiama, segui gli orari del volo e molto altro, senza nemmeno aprire un’app.
Design innovativo e resistenza senza compromessi
Realizzato con vetro colorato a infusione e alluminio, l’iPhone 15 è progettato per resistere a schizzi, polvere e cadute. Il frontale Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1” è fino al doppio più luminoso al sole rispetto al modello precedente.
Fotografia rivoluzionaria
Con l’obiettivo principale da 48MP e la nuova lente tele da 2x, catturi dettagli straordinari e scatti ravvicinati perfetti. I ritratti di nuova generazione hanno colori più ricchi e puoi modificare il punto fuoco anche dopo lo scatto, con un semplice tocco.
Prestazioni intelligenti e batteria tutta la giornata
Il chip A16 Bionic abilita funzioni avanzate come la fotografia computazionale, le animazioni fluide di Dynamic Island e la modalità “Isolamento Vocale” per chiamate più nitide. È così efficiente da garantirti un’autonomia che dura tutto il giorno.
Connessione universale e utility pratiche
Il nuovo connettore USB-C semplifica la tua vita:
- Usa lo stesso cavo per caricare iPhone, iPad o Mac.
- Ricarica anche i tuoi AirPods o Apple Watch direttamente dal telefono.
Sicurezza e assistenza sempre con te
Grazie a SOS via satellite, puoi chiamare i soccorsi anche senza campo cellulare o Wi-Fi. La Rilevazione Incidenti riconosce automaticamente un grave incidente stradale e avvia una richiesta d’aiuto se non puoi farlo tu.
Pensato per te e per il pianeta
L’iPhone protegge la tua privacy e ti aiuta a controllare i dati. Utilizza materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale e include funzioni pensate per l’accessibilità di tutti.
Con ogni acquisto sono inclusi 90 giorni di supporto gratuito e una garanzia limitata di un anno, estendibile con AppleCare+.
Non è solo un telefono. È il compagno quotidiano che anticipa le tue esigenze, rendendo ogni dettaglio straordinario. Scegli l’iPhone 15 Verde: eleganza, potenza e innovazione nella tua mano.
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €466.65 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Xiaomi TV F Pro 75 75 Inch…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €549.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €229.95 - €164.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Beats Solo 4 Wireless Bluetooth…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €79.99 - €37.80 ⭐ Valutazione: 5 / 5 EA SPORTS FC 26 Standard…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €686.62 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Apple iPhone 15 (128GB) - Green Scopri…