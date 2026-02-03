iPhone 15 128GB Verde – Apple Smartphone

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €686.62

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Apple iPhone 15 (128GB) – Green

Scopri l’iPhone 15 (128GB) Verde: potenza, innovazione e design distintivo.

Dynamic Island, l’iconico spazio interattivo, mostra notifiche e attività in tempo reale. Non perderai mai un dettaglio: vedi chi chiama, segui gli orari del volo e molto altro, senza nemmeno aprire un’app.

Design innovativo e resistenza senza compromessi

Realizzato con vetro colorato a infusione e alluminio, l’iPhone 15 è progettato per resistere a schizzi, polvere e cadute. Il frontale Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1” è fino al doppio più luminoso al sole rispetto al modello precedente.

Fotografia rivoluzionaria

Con l’obiettivo principale da 48MP e la nuova lente tele da 2x, catturi dettagli straordinari e scatti ravvicinati perfetti. I ritratti di nuova generazione hanno colori più ricchi e puoi modificare il punto fuoco anche dopo lo scatto, con un semplice tocco.

Prestazioni intelligenti e batteria tutta la giornata

Il chip A16 Bionic abilita funzioni avanzate come la fotografia computazionale, le animazioni fluide di Dynamic Island e la modalità “Isolamento Vocale” per chiamate più nitide. È così efficiente da garantirti un’autonomia che dura tutto il giorno.

Connessione universale e utility pratiche

Il nuovo connettore USB-C semplifica la tua vita:

Usa lo stesso cavo per caricare iPhone, iPad o Mac.

Ricarica anche i tuoi AirPods o Apple Watch direttamente dal telefono.

Sicurezza e assistenza sempre con te

Grazie a SOS via satellite, puoi chiamare i soccorsi anche senza campo cellulare o Wi-Fi. La Rilevazione Incidenti riconosce automaticamente un grave incidente stradale e avvia una richiesta d’aiuto se non puoi farlo tu.

Pensato per te e per il pianeta

L’iPhone protegge la tua privacy e ti aiuta a controllare i dati. Utilizza materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale e include funzioni pensate per l’accessibilità di tutti.

Con ogni acquisto sono inclusi 90 giorni di supporto gratuito e una garanzia limitata di un anno, estendibile con AppleCare+.

Non è solo un telefono. È il compagno quotidiano che anticipa le tue esigenze, rendendo ogni dettaglio straordinario. Scegli l’iPhone 15 Verde: eleganza, potenza e innovazione nella tua mano.