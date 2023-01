iPhone 14 Pro Max battuto da due Android nei test di velocità

Ookla ha pubblicato il suo ultimo report sulle performance nel download dei device mobili, mettendo a confronto i dati raccolti in tutti gli Stati Uniti negli ultimi quattro mesi. Nella scorsa classifica iPhone 14 Pro Max ha ottenuto il primo posto, ma in questo viene battuto da Galaxy Z Fold4, con velocità media di 147.25 Mbps, e Pixel 7 Pro, con 137.11 Mbps. iPhone 14 Pro Max raggiunge i 133.84 Mbps, seguito da iPhone 14 Pro con 130.14. Subito dopo Galaxy S22 Ultra, 124.83 Mbps. In generale, tutti i dispositivi Samsung battono tutti quelli Apple per velocità media, 79.43 Mbps contro 72.62. La classifica è ovviamente legata a quale tipo di connessione e operatore si utilizzano nel telefono, e che più utenti con meno potenza di banda hanno acquistato negli ultimi mesi un iPhone 14 Pro Max.