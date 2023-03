iPhone 14 e 14 Plus in giallo per la primavera

A marzo, da due anni a questa parte, Apple distribuisce una variante della sua linea iPhone corrente in un nuovo colore. Nel 2022 è toccato al verde, mentre secondo alcune voci di corridoio il colore del 2023 sarà il giallo. Non ci sono differenza interne tra i telefoni che usciranno a marzo e quelli che sono arrivati sul mercato lo scorso ottobre: si tratterà però solamente di iPhone 14 e 14 Plus, mentre le versioni Pro quest’anno non avranno alcun nuovo colore. Del resto il giallo manca dalla palette di iPhone dai tempi di iPhone 11, del 2019, e la primavera sembra una stagione perfetta per lanciare un telefono più colorato del soltio e ridargli spinta sul mercato. Insieme con il nuovo giallo di iPhone arriverà come sempre un refresh dei colori di cinturini per Apple Watch, la prima volta per Watch Ultra la cui collezione verrà arricchita di nuove fantasie. La stessa sorte toccherà alle cover per tutta la linea di iPhone 14, sia in pelle che in silicone.