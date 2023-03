iPhone 14 e 14 Plus arrivano in giallo

Apple ha annunciato il lancio di un nuovo colore giallo per iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che va ad arricchire la gamma di colori disponibili questa primavera. I nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus in giallo potranno essere prenotati a partire da venerdì 10 marzo e saranno disponibili a partire da martedì 14 marzo, nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB a partire da 1.029 euro (Iva inclusa) e 1.179 (Iva inclusa) rispettivamente.

“Le persone amano il loro iPhone e vi fanno affidamento ogni giorno per tutto. Ora la linea di iPhone 14 e iPhone 14 Plus si arricchisce di un nuovo colore giallo” ha dichiarato Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple. “Autonomia straordinaria, design leggero, funzioni di livello professionale per foto e video, innovazioni per la sicurezza all’avanguardia come SOS emergenze via satellite, e tutto ciò che iOS 16 ha da offrire, fanno di iPhone 14 un’opzione perfetta per chiunque sia in cerca di un nuovo iPhone”.