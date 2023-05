iPhone 14 13 12 11 Caricatore USB C Presa Rapido Alimentatore Per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Plus X XS XR, iPad,Suzunaus 20W USBC Spina Caricabatterie Tipo C Adattatore Carica Muro

Descrizione prodotto

Difesa Multipla: Questo presa per iPhone ha il sistema di difesa multipla e chip intelligente. Nel frattempo, questa caricabatterie per iPhone è realizzata con materiali resistenti alle alte temperature, alle basse temperature, alle sostanze chimiche e al fuoco, in modo da evitare la sovrapressione e il surriscaldamento e aumentare la durata della batteria.

Compatibilità Universale: Questo carica batterie cellulare è compatibile con iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/14 Pro Max/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/ 11/ SE /XR/ XS/ XS Max/Pad Pro/Air Pods Pro, ecc.

Design Compatto: Questo alimentatore per apple è piccolo e leggero, quindi non occuperà troppo spazio nella borsa. Suzunaus alimentatore USB C è un buon compagno di viaggio.

Cosa si ottiene: Un Suzunaus 20W spina USB C e manuale di istruzioni (cavo di ricarica non incluso).

10,99 €