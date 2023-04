iPhone 14 13 12 11 Caricatore Rapido USB C Caricabatterie con 2M Cavo Per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Plus X XS XR,Suzunaus 20W USBC Spina Presa Alimentatore Adattatore Carica Muro Ricarica

Descrizione prodotto

Protezione Multipla: Il carica for iPhone del telefono è realizzato con materiali resistenti alle alte e basse temperature, alle sostanze chimiche e al fuoco,cavo for iPhone USB C è certificato MFI e il suo chip ha una funzione di rilevamento automatico. Queste due caratteristiche proteggono il dispositivo da sovratensioni,surriscaldamento,sovracorrenti e cortocircuiti e prolungano la durata della batteria.

Compatibilità Universale: Il carica batterie cellulare è compatibile con iPhone 14/ 14 Plus/14 Pro/ 14 Pro Max/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/11/SE/XR/XS/XS Max/Pad Pro/Air Pods Pro ecc.

La giusta lunghezza e il design compatto: La lunghezza del 6ft cavo vi offre la libertà di cambiare posizione a letto e sul divano. Questo alimentatore for iPhone a ricarica rapida è piccolo e leggero,in modo da non occupare troppo spazio nella vostra borsa, rendendolo il compagno ideale per i viaggi o in viaggio.

Cosa si ottiene.Suzunaus 2-pack fast charger for iphone da 20W e 2-pack cavi da 6ft(C-L).