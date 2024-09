iPhone 13 Ricondizionato 128GB – Colore Mezzanotte

599,00€ - 433,00€

(as of Sep 23, 2024 11:50:11 UTC – Details )

Prezzo:





Questo prodotto usato o ricondizionato è stato ispezionato e testato professionalmente per funzionare e sembrare come nuovo. Come un prodotto entra a far parte di Amazon Renewed, la tua destinazione per prodotti usati e ricondizionati: un cliente acquista un nuovo prodotto e lo restituisce o lo scambia con un modello più nuovo o diverso. Quel prodotto viene ispezionato e testato per funzionare e sembrare come nuovo da fornitori qualificati Amazon. Quindi, il prodotto viene venduto come prodotto Amazon Renewed su Amazon. Se non sei soddisfatto dell’acquisto, i prodotti rinnovati possono essere sostituiti o rimborsati ai sensi della Garanzia rinnovata Amazon.

Apple iPhone 13, 128GB, Nero – (Ricondizionato)

Marca: Mela

Tipo di prodotto: TELEFONO_CELLULARE

Colore: nero notte

Dimensione: 128GB