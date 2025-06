Ipertiroidismo: Sintomi e Importanza della Diagnosi Precoce

L’ipertiroidismo, spesso associato alla malattia di Basedow-Graves, può causare diversi sintomi che non devono essere trascurati. In Italia, circa 80.000 pazienti presentano interessamento oculare, ma il numero potrebbe essere significativamente superiore a causa di forme lievi spesso ignorate. È essenziale un approccio multidisciplinare nella gestione di questi pazienti.

Centri specializzati, come il Policlinico Gemelli, offrono percorsi completi, grazie a diverse figure professionali. Tra i sintomi più comuni dell’aumento degli ormoni tiroidei ci sono palpitazioni, tachicardia, tremori, insonnia, dimagrimento, intolleranza al caldo e nervosismo. I sintomi oculari, noti come malattia oculare tiroidea (Thyroid Eye Disease – TED), possono manifestarsi con occhio rosso, sensazione di corpo estraneo, lacrimazione aumentata, e nei casi più gravi, proptosi ed esoftalmo. Si segnalano anche danni corneali e compressione del nervo ottico, con rischio di perdita della vista.

La diagnosi precoce è fondamentale per un intervento efficace, permettendo una gestione farmacologica nella fase attiva della malattia. La diagnosi è clinica e può essere integrata da esami specifici, come la presenza di anticorpi anti-recettore del TSH (TRAB).

La valutazione oculistica è cruciale per definire la gravità della condizione. Tecniche di imaging come la risonanza magnetica o la TAC possono supportare decisioni chirurgiche in caso di necessità. L’endocrinologo e l’oculista collaborano per individuare la terapia migliore. Con l’avvento di nuove terapie biologiche, si prevede una riduzione degli interventi chirurgici.

